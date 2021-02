Inaugurato lo sportello Aime energy

Aime, Associazione imprenditori europei, promuove un nuovo servizio relativo all’energia, non solo per gli associati, ma per le imprese e per tutti i cittadini che ne faranno richiesta. È stato infatti aperto lo sportello “Aime energy” grazie alla collaborazione dell’Associazione con un gruppo che opera nel mercato energetico italiano e che propone soluzioni energetiche, forniture e servizi per le piccole e medie imprese, i condomini e le utenze domestiche.

Lo sportello dove è possibile chiedere informazioni e consulenze personalizzate, è aperto presso la sede Aime di Varese in viale Valganna 190 tutti i giovedì dalle 9,30 alle 11,30.