Intuito e discrezione per essere buoni investigatori

Per quanto siamo intelligenti e perspicaci possono sempre verificarsi con le circostanze per le quali abbiamo dei dubbi e non riusciamo a capire se abbiano fondamento nella realtà.

Molte persone hanno una forte autostima, per cui si fidano di ciò che sentono e lasciano poco spazio alla titubanza. Questa è una buonissima cosa. Ma metti il caso che tu, in base al tuo pensiero debba prendere una decisione importante, anzi importantissima. Una di quelle decisioni che potrebbe mettere in gioco il tuo rapporto con una persona, oppure un rapporto altrui, tra persone che hanno un certo ruolo rilevante all’interno della tua vita, o un posto di lavoro, oppure quando ci sono tanti soldi in ballo.

Si tratterebbe non solo di fidarsi di sé stessi, ma in base a supposizioni prive di prove concrete potresti prendere decisioni che cambiano in maniera sostanziale la tua e l’altrui vita.

Questi sono i casi che richiedono l’intervento di un investigatore privato Brescia.

Ma parliamone più nel dettaglio. Potresti avere il sospetto che la tua ex moglie, a cui passi fior di quattrini per il mantenimento stabilito dal giudice, in realtà abbia una relazione stabile, e convivo con un altro uomo. Ciò ridiscuterebbe i termini dell’accordo di separazione, ma rischieresti di perdere la faccia davanti al giudice se non avessi niente di tangibile in mano. Magari ti sono venuti a dire qualche cosa rispetto a degli ammanchi di cassa all’interno del tuo negozio, e certo forse hai già un’idea di chi si tratti, ma poi licenziare una persona sulla base di una supposizione?

Come opera questo tipo di professionista?

In pochi riescono a comprendere quanto fare l’investigatore privato sia un mestiere complesso, che ha molto a che vedere con tutta una serie di preparazione pregressa, unita a delle capacità emotive non da poco. Come avrai capito dal paragrafo precedente, ciò a cui mira è la raccolta delle prove.

Che da una parte fugano i dubbi del cliente ma che possono anche essere utilizzate in tribunale, il che significa che sono prove di una certa consistenza. Che lasciano poco spazio a ipotesi alternative.

L’intuito gioca un ruolo fondamentale per restringere il campo d’azione delle indagini che effettuerà.

Oggi la tecnologia è centrale e è possibile utilizzarla per rintracciare le persone, i loro percorsi, e magari monitorare i social network, dove le persone lasciano tantissime tracce.

È chiaro che tra il cliente e l’investigatore privato ci sarà un importante rapporto di fiducia, basato sulla discrezionalità, e già durante il colloquio preliminare si avrà modo di conoscersi in maniera abbastanza approfondita, per capire quali sono le aspettative del cliente, e le modalità attraverso cui il detective svolgerà il lavoro richiesto. Si concorderà insieme alla strategia d’azione, ed è possibile anche, nella maggior parte dei casi, farsi stilare un preventivo preciso e trasparente, comprendendo l’ipotesi che sia soggetto a variazioni. Infatti nel corso del lavoro è possibile che emergano elementi da approfondire e, in tal caso, si concorderà assieme eventuali aggiunte, come potrebbero essere spostamenti, appostamenti ed altri servizi.