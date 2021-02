La Openjobmetis ritrova Douglas, ma contro Brindisi non ci sarà Egbunu

John Egbunu non ci sarà, tra i dodici convocati della Openjobmetis che nel pomeriggio di giovedì – palla a due alle 17,30 a Masnago – affronterà la Happy Casa Brindisi nel recupero dell’ultima giornata del girone di andata. Il pivot nigeriano, che sarebbe stata la principale attrazione del match, non è stato infatti tesserato in tempo utile dalla Pallacanestro Varese che quindi lo farà esordire domenica 7 contro Cremona.

Una scelta, quella della società biancorossa, che ha delle ragioni (le enunceremo tra poco) ma che ha lasciato un certo amaro in bocca ai tifosi. In una situazione come quella in cui versa la squadra di Bulleri (ultima in classifica e distaccata da chi la precede; Brindisi è invece seconda!) ci si aspetterebbe il classico “tutto per tutto” pur di strappare due punti in classifica e invece il coach toscano non avrà la nuova “arma” sotto canestro per una partita forse più abbordabile del previsto.

Le ragioni della mancata convocazione sono legate alla tenuta fisica di Egbunu che è arrivato a Varese solo lunedì in serata, che non gioca una partita da ottobre e che ha un “telaio” (208 centimetri, 114 chili) che ha bisogno di essere messo in moto con attenzione per evitare infortuni. Varese si è già scottata con Jalen Jones – l’ala americana che si è infortunata in modo grave dopo appena 31″ di gioco (anche se l’incidente non era prevedibile) – e vuole evitare ogni rischio per avere Egbunu sul medio-lungo periodo. Sperando che non sbocci troppo tardi, e forse troppo tardi lo è già.

Brindisi arriva alla Enerxenia Arena con una classifica favolosa (22 punti, secondo posto dietro Milano e insieme a Sassari, Virtus e Venezia) ma anche con due giocatori infortunati che la rendono, appunto, meno corazzata del dovuto. L’ex di turno, Frank Vitucci, ha lasciato a casa il bomber D’Angelo Harrison che si è infortunato al ginocchio e che sarà tenuto il più possibile a riposo sino alle Final Four di Coppa Italia (la Happy Casa giocherà i quarti venerdì 12 febbraio con Trieste). E poi i salentini hanno perso momentaneamente l’ala Derek Willis, giocatore molto importante per gli equilibri del quintetto, a causa di un forte mal di schiena. C’è in realtà qualche possibilità che Willis giochi ma è difficile che Vitucci lo rischi, anche perché nel match di lunedì sera ha trovato ottime risposte da Mattia Udom, protagonista nel successo su Reggio Emilia.

Attenzione però a pensare che la partita sarà in discesa. Anzitutto non bisogna dimenticare che Varese non ha risolto i problemi legati al Covid: Bulleri avrà a disposizione Douglas e probabilmente anche Beane (l’ufficialità arriverà solo a poche ore dal match). Con Egbunu fuori, la Openjobmetis non dovrà fare turnover tra gli stranieri; certo che i chili e i centimetri del nigeriano sarebbero serviti contro il totem d’area brindisino Perkins, mentre gli esterni dovranno prendere le misure ai vari Thompson e Bell e al sempre utile Gaspardo. Poi ci sono i due ex legnanesi, Zanelli e Krubally che, uscendo dalla panchina sanno dare spesso un contributo sostanzioso.

PAROLA DI BULLERI

«Dopo quasi un mese, finalmente da due giorni ci alleniamo al completo – spiega Bulleri nel prepartita – Di questo sono soddisfatto e contento; da oggi ricominciamo ufficialmente il discorso lasciato in sospeso all’inizio del 2021. Contro la Happy Casa avremo quindi a disposizione tutti gli effettivi anche se il loro utilizzo sarà valutato in base all’andamento della gara».

Parlando degli avversari (Bulleri è un ex biancoblu), il tecnico di Cecina spiega: «Brindisi non è più una sorpresa; sono anni che è ai piani alti della classifica e viene da due finali di Coppa Italia consecutive. Si può dire senza dubbio che sia una realtà importante della nostra pallacanestro. Con Vitucci ho un rapporto ottimo; ho avuto la fortuna di lavorare con lui: rivederlo sarà solo un piacere».

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata in diretta su VareseNews attraverso un liveblog che sarà a disposizione dei lettori-tifosi dalla tarda mattinata di giovedì. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagraìm.