La pizzeria “La Conchiglia” chiude e diventa un ristorante orientale: “Ma non sarà un posto qualunque”

Si è diffusa nelle ultime ore la notizia della chiusura del ristorante “La Conchiglia“, storico locale di Piazza Libertà a Varese, una meta da sempre cara ai varesini.

«Il ristorante rimane di nostra proprietà – ha spiegato uno dei proprietari – Diventerà un ristorante orientale, ma non uno qualunque, né uno di quelli legati alle grandi catene. Si tratta di una gestione importante, seria. Abbiamo firmato un contratto di sei anni».

La ritrosia nei confronti di un nuovo locale dalla cucina esotica non ha tardato a farsi sentire: una critica costante nel panorama della ristorazione varesina, che oggi, con la chiusura della Conchiglia a Casbeno, si fa sentire ancora più forte.«Ho ricevuto numerose critiche ma di fatto l’occasione migliore si è presentata con loro e non vedo perché non avrei dovuto accettare – conclude – Naturalmente, chiudere è un dispiacere, ma sono cose che capitano: si può andare bene per tanti anni e poi all’improvviso andare male. E’ la vita».

Una notizia che ha investito la città come una secchiata d’acqua gelida, che però ha ancora ampio margine per rivelarsi non una fine, bensì un nuovo inizio.