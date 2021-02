La Uyba fa paura alle grandi: battuta anche Novara in trasferta

La Uyba conclude la regular season (ma c’è ancora un recupero con Casalmaggiore) con la vittoria per 1-3 (23-25, 22-25, 25-19, 17-25) contro le piemontesi della Igor Gorgonzola Novara di coach Lavarini e dell’albizzatese Caterina Bosetti.

Partita molto combattuta con le padrone di casa della Igor che da metà del secondo set entrano in crisi e faticano a trovare colpi incisivi, concedendo spazi a una determinata Busto. Una bella gara che le due formazioni combattono fino alla fine nella quale Busto dimostra ancora una volta la sua solidità e tutto il buon lavoro fatto in questa seconda parte del campionato. Insomma, queste Farfalle iniziano a fare paura anche alle grandi (a parte probabilmente Conegliano che per il momento è su un altro pianeta).

MVP della serata è la capitana Alessia Gennari, che ha disputato una bella partita, soprattutto in seconda linea (per lei 13 punti, 1 muro). Top scorer invece Alexa Gray che segna 26 punti (3 a muro), seguita da Camilla Mingardi (19 punti, 2 ace). Molto bene anche Stevanovic che chiude con 9 punti, 3 muri, 1 ace. Un contributo quindi ricco da parte del sestetto di Musso, come sempre più spesso sta accadendo.

Dall’altra parte della rete Bosetti mette a segno 16 punti (4 muri), seguita da Washington (15 punti, 3 muri, 1 ace). Da sottolineare il record raggiunto dalla palleggiatrice Micha Hancock che diventa la giocatrice ad aver segnato il maggior numero di ace in assoluto.

Sorride Gennari, visibilmente molto stanca al termine del match: “Abbiamo giocato leggere e quando giochiamo così è bello e ci divertiamo. Stiamo facendo un po’ fatica a recuperare le energie ma sono molto contenta del livello. Ci siamo preparate in vista delle prossima settimana che sarà impegnativa, con la trasferta a Istanbul. Il 2021 è per il momento fortunato. Abbiamo cambiato marcia a livello mentale e ci siamo concentrate solo sulla pallavolo. Giocare tanto ci sta dando ritmo e si sta creando feeling. Vincere poi aiuta a vincere. Martedì partiamo per la Turchia, un sogno che si realizza. Vediamo una chance, partiamo avvantaggiate ma sappiamo che sarà una partita diversa a quella che abbiamo giocato”.

La partita

Coach Musso schiera il sestetto formato da Poulter in regia, Mingardi opposto, Gennari e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero. Il primo set si apre in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (7-7), mostrando dal primo minuto, grande qualità di gioco, con azioni di grande spettacolo. Si procede così fino al 15 pari, poi la Uyba mette a segno tre punti consecutivi e vola sul 15-18 costringendo coach Lavarini a fermare il gioco per spezzare il momento positivo delle bustocche. Sul finale Novara fatica mentre Gennari e compagne sono molto determinate (17-22 e time out Novara). Sul 19-23 Musso mette in campo Piccinini in battuta su Gray. Le padrone di casa provano a invertire la rotta e si portano sul 21-23 (time out Musso). Gennari mette a terra il 22-24, Washington annulla la prima palla set ma Polulter chiude i giochi (23-25).

il secondo parziale si apre con il 4-1 delle piemontesi. La Uyba reagisce e le due formazioni tornano in parità (6-6). La Igor spinge molto e ritrova il +3 (11-8 e time out Musso) grazie soprattutto al turno in battuta della palleggiatrice Hancock, che mette in seria difficoltà la ricezione biancorossa. Le padrone di casa continuano la loro corsa, con colpi di attacco incisivi e grande attenzione in ricezione (17-12 e secondo time out Busto). Al rientro in campo le farfalle aprono le ali e recupera qualche punto (17-15). L’ace di Mingardi ristabilisce la parità (18-18) con Novara che sembra aver perso la bussola. Finale combattuto punto a punto. L’attacco di Mingardi mette a terra il 22-24 e Gray chiude 22-25.

Il terzo set inizia bene per Busto che corre sul 1-3, con Novara che continua a essere in difficoltà. Sul 5-5 nuovamente parità. Novara approfitta di alcune imprecisioni delle biancorosse e corre a +3 (11-8). La Igor aumenta il vantaggio, portandosi sul 23-16. La Uyba non si arrende e mette in difficoltà le piemontesi, recuperando punti (23-19). Sul finale la capitana Chirichella e Smarzek chiudono 25-19.

Anche il quarto parziale inizia con il 5-1 di Novara. La Uyba non lascia spazio e ritrova ancora il pareggio (6-6). Stavolta sono le bustocche che provano a scappare 9-12. In attacco Busto è più lucida, scegliendo colpi meno complessi (13-17). Le attaccanti della Igor non si arrendono e provano a recuperare (16-18 e time out Musso). Finale tutto in discesa per la Uyba che chiude set e partita con il murone di Gray su Zanette (17-25)

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara – Unet e-work Busto Arsizio 1-3

(23-25, 22-25, 25-19, 17-25)

Novara: Hancock 5, Bosetti 16, Chirichella 10, Smarzek 11, Herbots 14, Washington 15, Sansonna (L), Zanette 1, Populini 1, Daalderop 1, Battistoni. Non entrate: Taje’, Napodano (L), Bonifacio.

Busto A.: Gennari 13, Stevanovic 9, Poulter 4, Gray 26, Olivotto 8, Mingardi 19, Leonardi (L), Piccinini, Escamilla. Non entrate: Bulovic, Bonelli, Cucco (L), Herrera Blanco.

Arbitri: Vagni, Brancati

Note. Novara: ace 3, muri 7. Uyba: ace 4, muri 10. Durata set: 27′ 26′ 24′ 26′.