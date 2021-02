Lavori sulla statale 394 a Luino, “Azione civica” chiede un piano

«I lavori dell’Anas sul viadotto che collega Luino a Colmegna incombono e tra pochi giorni, la viabilità sarà sconvolta in quell’area. Serve un piano viabilità e un tavolo tecnico che possa limitare al minimo i problemi causati da questa situazione». Lo chiedono gli attivisti di Azione Civica Paolo Gobbato, Egidio Carlomagno, Pietro Agostinelli e il consigliere comunale Furio Artoni.

«Nei giorni scorsi , senza i lavori in corso, la coda da Maccagno a Luino era di oltre un ‘ora. Quando cominceranno i lavori, il traffico proveniente anche dai frontalieri creerà ancora più disagi e pericoli al traffico luinese. Azione civica è per l’ordine e non per il caos. La Giunta ombra del Gruppo Azione civica si mette a disposizione con figure di alta professionalità per affrontare il problema viario».

«Pertanto i sottoscritti Egidio Carlomagno viabilità e sicurezza, Paolo Gobbato territorio ed edilizia e Pietro Agostinelli, manutenzione e personale, sollecitano l’amministrazione comunale alla formazione di un tavolo tecnico per gestire l’emergenza della viabilità. Ovviamente noi suggeriamo che al tavolo vengano convocate le forze dell’ordine presenti sul territorio ed anche la protezione civile».

«La scelta di un tavolo tecnico per gestire l’emergenza è la via migliore per garantire il supporto di tutte le competenze presenti sul territorio. Furio Artoni, quale sindaco ombra, è ovviamente d’accordo sulla indicazione fornite dalla sua Giunta al riguardo. Noi crediamo sia opportuno giocare di anticipo su una situazione che rischia di collassare , mettiamo le nostre professionalità in campo per evitare che i Luinesi si trovino ad affrontare situazioni rischiose.» concludono da Azione Civica.