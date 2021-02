Statale 394 il cantiere si sposta su Luino, “Anas studierà il nostro traffico”

C’è una data, l’8 marzo. E una certezza: i lavori del grande cantiere Anas sulla strada statale 394 per rifare il fondo dei viadotti ammalati e rimettere in sesto l’incompiuta – circa 9 milioni di euro di opere – si sposteranno verso Luino.

Vuol dire presenza di semafori che regolano il traffico e coi semafori l’ipotesi di un avvicinamento delle code nel centro città.

Per ovviare a questo problema, di cui si è parlato in una riunione in città venerdì scorso, Anas in questi giorni posizionerà proprio a Luino alcuni sensori per verificare i flussi di traffico in città.

«È uno studio che servirà a Luino e che ci consentirà anche in futuro di saperne di più sui veicoli in entrata e in uscita dalla nostra città e quali strade vengono percorse. Questo rilevamento consentirà di trovare subito soluzioni alternative per ridurre al minimo i disagi che ci saranno, ma che serviranno per migliorale lo stato della nostra statale».

Sempre Bianchi informa che «il termine previsto per l’opera è l’aprile 2022». Lavori che hanno subito ritardi sia per il primo e i seguenti lockdown ma anche per una questione tecnica legata alla gestione degli scarichi fognari nella frazione di Colmegna.

Cosa succederà con l’avvicinarsi del cantiere, dunque, lo dirà lo studio di Anas che vedrà coinvolto anche l’ufficio tecnico di Luino e l’assessorato retto da Ivan Martinelli, che ha la delega sulla polizia locale.