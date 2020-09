Statale 394, nessuno stop al cantiere di Luino

Il cantiere sulla statale 394 non subirà alcuno stop legato ai lavori anche sulla rete fognaria all’altezza di Colmegna, frazione di Luino.

Il fermo del cantiere, paventato nei giorni scorsi costerebbe troppo e non ha un suo ritorno apprezzabile in termini economici rispetto al problema sollevato dalle parti ambientaliste vale a dire lo sversamento fognario diretto nel lago: alla fine il quantitativo di liquami che verranno immessi è talmente irrisorio da non costituire un problema.

L’ha deciso la conferenza di servizi riunitasi lunedì, con le parti interessate dai lavori, il cui andamento risulta sempre fermo al 38% sul sito di Anas, coi tempi di consegna delle opere ufficialmente pronte al 21 di ottobre di quest’anno corrente.

Sul fronte dell’ambiente la questione venne sollevata dall’associazione dei pescatori dell’Alto Verbano che da anni lottano per mantenere vive le strutture di ripopolamento (come l’incubatoio di Maccagno) da dove vengono selezionate e preparate per la semina diverse specie di salmonidi per ripopolare le acque del lago tra cui la Fario europea, la Lacustre e la Marmorata.

La società di gestione degli acquedotti varesini, Alfa, ha fatto sapere che per due anni fornirà un contributo economico per l’immissione dei pesci a titolo di compensazione, la cifra si aggirerebbe attorno ai 10 mila euro l’anno.