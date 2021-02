Marijuana e pistole in un video trap girato a Mornago, un arresto e una denuncia per spaccio

Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno eseguito nel comune di Mornago diverse perquisizioni domiciliari nei confronti di giovani sia maggiorenni sia minorenni, indagati per aver commesso il reato di invasione di terreni ed edifici.

Il reato iniziale sarebbe stato commesso per girare un videoclip musicale per un brano trap da parte di un gruppo di giovani e giovanissimi della zona. L’attività investigativa, condotta dai militari della Stazione di Mornago diretti dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano e dalla Procura di Busto Arsizio, è stata avviata nel dicembre scorso quando il proprietario di un immobile situato in quel comune ha presentato denuncia. Le indagini, hanno permesso di identificare e denunciare 27 giovani che si erano lì illecitamente riuniti per registrare il video musicale, mostrando anche un’arma da fuoco.

All’esito delle perquisizioni un italiano di 20 anni residente a Mornago, è stato arrestato in flagranza perché trovato in possesso di 150 grammi di Marijuana e di 3.000 euro in contanti; un minorenne residente a Mornago è stato denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di 20 grammi di marijuana e di 8 grammi di hashish. Sono stati segnalati anche 3 giovani alla Prefettura di Varese quali assuntori di stupefacenti.

Infine è stata trovata e sequestrata la pistola utilizzata per la registrazione del filmato musicale poi risultata essere una fedele riproduzione dell’arma originale. L’arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio in attesa di celebrare oggi il rito direttissimo.