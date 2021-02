Da marzo 2021 il consiglio comunale di Gallarate tornerà in aula

Dalle prossime sedute, a marzo 2021, il consiglio comunale di Gallarate tornerà in aula. Un parziale ritorno alla normalità, che risolve anche un problema emerso negli ultimi mesi: l’impossibilità per i cittadini di seguire in tempo reale i lavori dell’assemblea civica.

Il ritorno in aula viene confermato dal presidente del consiglio comunale Donato Lozito. «Lunedì, in conferenza capigruppo, abbiamo deciso di riprendere le conferenze capigruppo e i consigli in presenza, anche se ancora senza pubblico. I capigruppo hanno ritenuto di poter tornare in aula per i consigli e anche le commissioni si terranno in aula consiliare» (foto: maggio 2020).

Decisione comune dunque a tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari. Che risolve anche un problema che iniziava a porsi, vale a dire appunto l’impossibilità di far accedere alle riunioni online (su piattaforma Zoom) i cittadini che avessero voluto seguire le sedute. «So che la questione era stata sollevata anche sui social, che io non seguo, con una serie di polemiche» ammette Lozito, che pure ricorda «l’accesso garantito alla stampa» che ha consentito di raccontare molti passaggi (e in questo la presenza di diverse testate ha offerto effettivamente garanzia di pluralismo, nella varietà di temi trattati e commentati).

Lozito assicura che la questione delle trasmissioni in tempo reale sarà tenuta in adeguata considerazione, in questa lenta ripresa nella normalità. «Lo streaming ha sempre dato problemi, anche in presenza, è chiaro che il consiglio in Zoom ha moltiplicato i problemi. Avevo già segnalato i problemi agli uffici competenti per questo aspetto tecnico: ce ne stiamo occupando ancora, ho avuto una interlocuzione con il dirigente, stanno approfondendo e mi daranno risposte. Torneremo in streaming e cercheremo di migliorarlo per superare i problemi che si erano presentati.

Donato Lozito

Quanto all’effettivo ritorno in aula, ancora non ci sono date precise: «Ci sono una serie di argomenti in preparazione, che quindi richiederanno prima il passaggio in giunta, poi in commissione e infine in aula. Entro fine febbraio definiremo uno o due consigli per il mese di marzo, con i relativi passaggi in commissione».

L’attività del consiglio comunale di Gallarate nel 2020

Il presidente Lozito ha anche fornito i dati sull’attività del consiglio nell’anno (complicato) 2020: si sono tenuti 7 consigli comunali, di cui 4 online su Zoom. I consigli sono stati preceduti da otto commissioni capigruppo, di cui tre a distanza.

Si sono tenute 9 commissioni bilancio, di cui cinque in Zoom; una commissione sicurezza; una commissione cultura, educazione e sport; una commissione attività produttive; quattro commissioni lavori pubblici (di cui una congiunta con bilancio e una su Zoom). L’unica commissione a non essersi riunita è la Commissione vigilanza e controllo, che viene convocata solo in particolari circostanze, per riesaminare la correttezza degli atti amministrativi su questioni contestate (non a caso è l’unica che è solitamente presieduta da un esponente dell’opposizione)