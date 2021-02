Non solo corsa, il gruppo podistico Alto Verbano ripulisce i sentieri

Le corse in mezzo al bosco che vanno a braccetto con la passione per mantenere l’ambiente pulito: nel fine settimana una squadra di volontari del gruppo podistico Alto Verbano si è rimboccata le maniche per ripulire i boschi.

Il gruppo, nato alla fine del 1980 e che aderisce alla aderisce alla F.I.A.S.P., la Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti non è fatto soltanto di sport.

Infatti sabato scorso una squadra di corridori ha dismesso pantaloncini e scarpe da running per indossare anfibi e pantaloni di lavoro per ridare lustro ad un percorso suggestivo e amato da molti sportivi.

Questa volta l’attenzione si è concentrata per il taglio piante cadute sul sentiero che sale a Bedero lungo la valle del torrente San Giovanni.

Il gruppo svolge prevalentemente la propria attività in ambito provinciale, non rinunciando però anche a trasferte nazionali ed internazionali, occasioni per aggeregare anche amici e parenti alle attività sportive.

Attualmente il sodalizio conta circa 60 iscritti, di cui abitualmente un terzo si ritrova ogni domenica per correre insieme.