Parco giochi, parcheggio di Morosolo, fibra ottica e videosorveglianza: tante novità a Casciago

Il punto della situazione sui lavori a Casciago, tra Pinetina, Open Fiber, video sorveglianza e parcheggio di Morosolo. C’è parecchia carne al fuoco e la squadra guidata dal sindaco Mirko Reto si sta muovendo per arrivare alla primavera con un bel po’ di risultati raggiunti.

Al parco giochi di via Pascoli i lavori sono in pieno svolgimento e, dopo le potature e le sistemazioni del verde, nel giro di tre settimane verranno conclusi con le nuove recinzioni, la pedana per l’ingresso dei disabili e i nuovi cestini. Inoltre, intorno a metà aprile, arriveranno anche le telecamere per la videosorveglianza non solo al parchetto, ma anche in stazione a Casarico e in piazza Cavour, con il sistema di lettura targhe. I lavori alla Pinetina sono finanziati da Regione Lombardia per 39700 euro.

Novità anche per qual che riguarda la connettività del Comune. Intorno a metà aprile sarà attivo il sistema di Wi-Fi EU per cui l’amministrazione comunale ha partecipato e vinto un bando: i punti di accesso saranno in stazione, alla Pinetina, in piazza Cavour, in Comune e a Morosolo. A metà marzo inoltre partiranno i lavori di Open Fiber anche a Casciago come già sta avvenendo in diversi Comuni vicini, Luvinate in testa. La società sta definendo il piano di interventi e di conseguenza il Comune darà il via al piano asfaltature, coordinato con i lavori di posa della fibra ottica: i lavori di rifacimento del manto stradale sono previsti in via San Martino, via Leopradi, via Verdi, via Anadiga, via Valtinella e in altri punti del paese, ma partiranno solo una volta definito il cronoprograma dell’intervento di Open Fiber.

Infine (per il momento) il parcheggio di Morosolo, in prossimità della scuola primaria Alessandro Manzoni. C’è stato uno slittamento dei lavori ed è stata necessaria una variante per provvedere all’abbattimento di una pianta che metteva a rischio la tenuta di un muretto: tra fine marzo e metà aprile i lavori dovrebbero concludersi, con anche la recinzione e il collegamento pedonale. In uno spazio del parcheggio, insieme alla scuola primaria di Morosolo, il Comune pianterà tre piante scelte dagli alunni con le indicazioni e i cartelli che valorizzano la Green School.