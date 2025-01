Gran Falò della Befana a Casciago: un evento da non perdere

La Pro Loco di Casciago invita tutti a partecipare al tradizionale Gran Falò della Befana, che si terrà domenica 5 gennaio 2025 presso l’area del ristoro di Sant’Eusebio. Una serata magica, dedicata a grandi e piccini, ricca di sapori, tradizioni e divertimento.

Programma della serata

Dalle ore 19.00: apertura dell’area ristoro con la possibilità di gustare una calda zuppa di cipolle, panini con la salamella, patatine fritte, vin brulé e tè caldo.

Ore 20.15 circa: arriva la Befana! La simpatica vecchietta distribuirà calze piene di dolci ai bambini presenti (fino ad esaurimento scorte). Per ricevere una calza, sarà necessario acquistare l’apposito tagliando al costo simbolico di 1€ presso il banchetto dedicato.

Al termine della distribuzione delle calze: l’attesissimo momento del falò. Tutti potranno scrivere i propri desideri e pensieri per il 2025 su dei foglietti, che la Befana getterà tra le fiamme per far sì che i sogni si avverino.

Un’occasione per sostenere la Pro Loco

Durante la serata sarà inoltre possibile rinnovare o sottoscrivere per la prima volta l’adesione alla Pro Loco di Casciago, contribuendo così a sostenere le attività e gli eventi futuri dell’associazione.

In caso di maltempo

Se le condizioni atmosferiche non lo permetteranno, l’evento sarà rimandato a lunedì 6 gennaio alle ore 17. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali ufficiali della Pro Loco di Casciago (IG o FB).