Posa della fibra ottica, a Luvinate lavori sulle strade

Proseguono i lavori di intervento su diverse strade comunali e statali a Luvinate per la posa della fibra ottica. Sono al lavoro in tutto 3 imprese e sono possibili riduzioni/interruzioni al transito.

Per permettere l’esecuzione di lavori per la posa di infrastrutture per banda larga sono state emesse diverse ordinanze.

Le vie interessate e le possibili riduzioni/interruzioni al transito saranno le seguenti:

Dal 22/02/2021 al 07/03/2021

VIA VITTORIO VENETO (dal confine di Barasso a Via Cavour) senso unico alternato con impianto semaforico e chiusura del marciapiede;

PARCHEGGIO PARCO DEL SORRISO divieto di sosta con rimozione forzata in n.4 stalli, chiusura dell’accesso da Via Vittorio Veneto (Fronte via Cavour), senso unico alternato per l’altro ingresso;

VIA CAVOUR chiusa al traffico nell’incrocio con Via Vittorio Veneto.

Dal 22/02/2021 al 24/02/2021

VIA VITTORIO VENETO civico n. 9 – senso unico alternato gestito da impianto semaforico e/o da moviere, chiusura del marciapiede con corridoio pedonale a raso

Dal 22/02/2021 al 27/02/2021 dalle 08:30 alle 18:00

VIA MAZZORIN, VIA ROSSI, VIA PANERA, VIA SAN VITO, VIA POSTALE VECCHIA, VIA BERTINI, VIA RANCIO, VIA CASTELLO, VIA MARCONI, VIA BOSISIO senso unico alternato gestito da moviere