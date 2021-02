Il Pd: “Su Cassano troppe ombre, Poliseno si dimetta”

«Troppe ombre, tante situazioni poco chiare e molte incertezze». Il Pd di Cassano Magnago torna a chiedere le dimissioni del sindaco Nicola Poliseno. Lo fa dopo le nuove contestazioni mosse al primo cittadino (vedi qui) e anche dopo la vertenza sindacale aperta su SiEco (qui).

«Come abbiamo sempre detto in tutte le occasioni che si sono succedute dal 2019 ad oggi, non spetta a noi giudicare: questo compito di accertare le responsabilità lo lasciamo alle Autorità preposte» premette Tommaso Police, segretario cittadino Pd e consigliere comunale. «Una riflessione politica però ci sentiamo in dovere di farla. Ci sono troppe ombre, tante situazioni poco chiare e molte incertezze».

Al di là della indagine sul sindaco (con le nuove accuse), il Pd chiede «immediate spiegazioni» sulla vicenda SiEco e sul clima sindacale dteriorato, « in quanto nessuno ci ha mai messo al corrente della situazione».

«Questa amministrazione ormai ha concluso il suo mandato: il sindaco abbia un sussulto di dignità e rassegni le dimissioni. Cosi facendo potrà dedicare maggior tempo agli inquirenti nel dimostrare da cittadino la sua estraneità ai fatti contestati. La città di Cassano Magnago ha bisogno di una serenità amministrativa che ormai da quasi due anni manca, non si può continuare a far finta di nulla. E’ tempo di cambiare, ora».