A Samarate luci tricolori per ricordare l’ambasciatore e il carabiniere uccisi in Congo

Anche Samarate rende omaggio all’ambasciatore Attanasio e al carabiniere uccisi in Congo: dalla sera di oggi, lunedì 22 febbraio, la torre della villa Montevecchio sarà illuminata da luci tricolori, come già avvenuto lo scorso anno per ricordare le vittime del Covid.

«In accordo con l’amministrazione comunale la villa sarà illuminata per tre giorni», spiega Eliseo Sanfelice, il presidente della fondazione che gestisce la villa (uno dei simboli della cittadina vicino a Malpensa).

Luca Attanasio era originario di Limbiate (Mb), era nato a Saronno. Il carabiniere Vittorio Iacovacci era invece originario di Sonnino (Latina) ed era inquadrato nel XIII Reggimento Friuli di Gorizia, che fornisce personale per la protezione delle ambasciate.