Saredi-Gentile al via del “Laghi” con un ricordo speciale

Andrea Saredi (pilota) e Aldo Gentile (navigatore) sono pronti per affrontare una classe agguerrita al Rally dei Laghi 2021. L’equipaggio luinese, a bordo di una Peugeot 208 di classe R2B gestita dalla Rally Sport Evolution, gareggia anche per ricordare papà Mauro Saredi, rallysta vincente, stimato e apprezzato da tutti, purtroppo scomparso nel 2016 a soli 57 anni.

A lui è dedicato anche in questa edizione del “Laghi” il “Memorial Mauro Saredi” che premierà i primi tre equipaggi classificati di R2B con coppe e con cartoni di vino Maemì offerti dall’azienda vinicola Nicelli Vini di Stradella. Per Andrea e Aldo uno stimolo in più per fare bene sulle strade di casa.

GLI SPONSOR – L’equipaggio Saredi-Gentile ringrazia tutti gli sponsor presenti sulla vettura: Rolfi impianti, Valvano Assicurazioni, Max Service, Grotto Mazzardit, Gobetti Arredamento, Nautica Marinestar e Tps i tappezzieri.