Scontro tra auto e moto a Marchirolo, 17enne in ospedale con l’elisoccorso

Scontro tra auto e moto nel pomeriggio di venerdì 12 febbraio a Marchirolo.

Per cause ancora in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati poco dopo le 17 sulla strada statale 233.

Ferito il motociclista, un ragazzo di 17 anni che è stato soccorso dallo staff di Sos Tre Valli e poi trasportato con l’elisoccorso in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della Polizia Stradale e i carabinieri della Compagnia di Luino, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e regolato il traffico.