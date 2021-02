Il sindaco di Viggiù: “La zona rossa era nell’aria, numeri e varianti preoccupano”

Non c’è pace per Viggiù, che da domani, mercoledì 17 febbraio, a partire dalle 18, sarà in zona rossa, e non c’è pace nemmeno per il sindaco Emanuela Quintiglio che da giorni è in prima linea su un fronte davvero caldo. Nel piccolo centro della Valceresio, a due passi dalla Svizzera, i casi continuano a crescere e, cosa ancora più allarmante, si registrano sempre più episodi di virus mutato.

«La decisione era già nell’aria questa mattina – dice il sindaco – Ho sentito il presidente Fontana e Ats per valutare la situazione e poi lo stesso Fontana, sentito il Ministero della salute, ha disposto per questa misura per contenere il preoccupante avanzamento del cluster di varianti accertato sul nostro territorio, visti i dati dei soggetti positivi con variante emersi in queste ore dallo screening in atto da venerdì».

Dalle 18, quindi, a Viggiù entreranno in vigore tutte le disposizioni già attuate quando l’intera Lombardia era zona rossa: chiusi bar, ristoranti e negozi di generi non di prima necessità. Le scuole erano già chiuse da alcuni giorni, proprio per la crescita dei contagi. Per domani è stato anche annullato il mercato settimanale.

Come si vive nel paese in allerta già da alcuni giorni, che adesso si ritrova “isolato”? «C’è preoccupazione, è normale – risponde il sindaco – Un po’ di tensione, soprattutto per la gestione della questione degli screening sulla popolazione scolastica, ma credo che i cittadini di Viggiù collaboreranno come hanno sempre fatto, tanto più che siamo chiamati ad uno screening di massa che riguarderà tutti i residenti in paese, oltre 5.000 persone».

Lo screening, iniziato sulla popolazione scolastica, proseguirà e sarà esteso da domani all’intera popolazione che è chiamata a sottoporsi a tampone presso il presidio delle Fontanelle di Malnate. La convocazione arriverà direttamente da Ats, e già da domani si sottoporranno al tampone circa 1.000 viggiutesi.