Da Clivio un messaggio ai vicini in zona rossa: “Forza Viggiù!”

“In questo momento così importante e difficile per la nostra società e in particolar modo per l’intera comunità viggiutese, voglio esprimere a tutti i cittadini, al sindaco, alla giunta, ai dipendenti comunali e a chi si adopererà per gestire la situazione delicata di questi giorni la totale vicinanza, solidarietà ed incoraggiamento da parte mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera popolazione”.

Peppino Galli, sindaco di Clivio, ha voluto rivolgersi con questo messaggio di incoraggiamento e vicinanza all’intera comunità viggiutese, che da questa sera – unico comune della provincia di Varese – si ritrova in zona rossa.

“Sono sicuro che supereremo insieme questi giorni difficili – aggiunge Galli – In fondo siamo due paesi “separati” ma profondamente uniti. Forza Viggiù”.