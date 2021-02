Tampone a tutta la popolazione di Viggiù per fermare la variante inglese

Tutta Viggiù sarà sottoposta a tampone per individuare tutti i positivi e i casi di “variante inglese” del Covid-19. Uno screening di massa che riguarderà quasi 5.000 persone.

Lo annuncia il sindaco Emanuela Quintiglio, dopo che nei giorni scorsi si è alzato l’allarme per la crescita dei positivi in paese e l’individuazione di diversi casi di variante.

«A prosieguo dello screening preventivo disposto dalle Autorità sanitarie per meglio accertare la diffusione del Covid nel nostro paese ove, come sapete, è stata individuata la variante del virus, verrà richiesto a tutta la popolazione di sottoporsi a tampone molecolare – spiega il sindaco – Un migliaio di persone sono già state convocate per domani mattina al presidio di Malnate località “le Fontanelle”. La convocazione arriva via mail o telefono direttamente da Ats».

Domani, mercoledì 17 febbraio, a scopo precauzionale, in paese è stato sospeso il mercato settimanale, per evitare assembramenti che potrebbero favorire un ulteriore aumento dei contagi.

Il sindaco raccomanda a tutta la popolazione di collaborare allo screening.