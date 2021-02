Smog e sabbia del Sahara, il PM10 rimane altissimo (anche in montagna)

Le concentrazioni di Pm10 si sono confermate ieri molto superiori ai limiti in tutte le stazioni della nostra regione: è stato raggiunto infatti l’8° giorno di superamento consecutivo nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona e il 7° giorno a Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese.

“Oltre alla situazione di accumulo -spiega Regione Lombardia in una nota- ieri si è aggiunto anche il contributo di un trasporto di sabbia sahariana che ha portato le concentrazioni delle stazioni della Valtellina a concentrazioni di Pm10 molto alte (119 µg/m³ a Sondrio e 95 a Bormio). Anche nella stazione montana di Moggio (Lecco), posta a più di 1.000 metri di altitudine, è stato registrato un valore di 65 µg/m³, certamente non abituale per quel sito”.

Valori che, invece, sono un po’ più consueti ad altezze inferiori. È da giovedì scorso che si segnalano valori oltre la norma in tutte le centraline del Varesotto e le concentrazioni sono sempre più elevate. Nella giornata di ieri, ad esempio, a Saronno si sono toccati i 91 microgrammi al metro cubo, 91 a Ferno, 88 a Varese e 78 a Busto Arsizio.

Una situazione che è stata spiegata così dal Centro Geofisico Prealpino