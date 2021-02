Social Lab, il Gulliver ha un progetto per gli adolescenti

Si chiama Social Lab ed è il primo grande progetto del 2021 dedicato agli adolescenti. Per essere precisi, è un’iniziativa nata dagli adolescenti per gli adolescenti della provincia di Varese. Un luogo – virtuale, ma anche reale – per esprimere se stessi attraverso le proprie passioni, esprimere la bellezza dell’essere tutti originali. Esprimere la diversità, come dice lo slogan del progetto.

E viene presentato proprio nella settimana in cui Gulliver festeggia un’importante ricorrenza. Esattamente 35 anni fa, il 22 febbraio del 1986, da un’utopia di alcuni giovani ventenni nasceva a Varese il Centro Gulliver, divenuto negli anni, per l’opera vulcanica di un prete, don Michele Barban, il “Gigante” che è ora.

«Forti dell’esperienza di questi 35 anni desideriamo guardare avanti ed essere sempre attenti ai bisogni del nostro territorio» dicono dal Gulliver. Un’attenzione tutta particolare quest’anno sarà rivolta agli adolescenti, una fascia d’età che ha particolarmente sofferto le limitazioni imposte dalla pandemia nell’anno appena trascorso.

«In questi mesi – ci racconta Piero Mannarelli, referente Progetti di Prevenzione del Centro Gulliver – I ragazzi hanno perso molte occasioni di socialità, sono stati costretti a fare molte rinunce e a vivere isolati, quando invece hanno bisogno di fare esperienze nel mondo e di stare insieme agli altri. Dal canto nostro desideriamo essere – ancora una volta – al loro fianco. Per questo abbiamo pensato ad un progetto che possa rimetterli il più possibile in connessione tra loro».

Gli obiettivi sono molti. Socializzare, scoprire e valorizzare le proprie competenze, lavorare insieme per un obiettivo comune, sviluppare la cooperazione, diventare più consapevoli del mondo intorno a noi, migliorare nelle abilità comunicative, condividere una passione, stare bene con gli altri.

Il progetto avrà un sito, un canale youtube e un profilo instagram propri. Nel tempo poi, vorrebbe coinvolgere nella community sempre più adolescenti del territorio. L’appuntamento per la presentazione è la diretta live streaming venerdì 26 alle 17 sui canali Facebook e youtube del Centro Gulliver.