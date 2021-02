Solo un pari per il Varese: 1-1 contro il Chieri

Termina 1-1 tra Varese e Chieri, ma è un altro pareggio che non può soddisfare per i biancorossi. Un buon primo tempo, non bello, ma con i biancorossi che si sono fatti preferire sul piano del gioco. Nella ripresa è Otelè a sblocccare il risultato all’11’ ma il Chieri ha trovato il pareggio poco dopo – al 14′ – con Castelletto, praticamente al primo tiro in porta. Nel finale Mapelli e compagni, con l’ingresso di Ebagua, hanno provato a spingere in cerca del gol vittoria senza però trovare varchi nella difesa piemontese. Dopo due sconfitte il Varese torna a muovere la classifica ma la vittoria del Vado lascia ancora una volta la squadra di mister Ezio Rossi sul fondo della classifica.

FISCHIO D’INIZIO – La sconfitta di Bra è stata un duro colpo, ma il Varese ha l’occasione contro il Chieri per una rapida risposta. Mister Ezio Rossi torna al 4-2-3-1 con Siaulys in porta e Mapelli con Parpinel al centro della difesa. I terzini sono Nicastri a sinistra e Giugno – esordio per lui dal primo minuto – a destra. In mediana Gazo con Romeo mentre in avanti Balla è l’attaccante centrale supportato da Otelè, Capelli e Minaj. Il Chieri di mister Marco Didu, che è stato allenato da Ezio Rossi, si presenta con un 4-3-1-2 con Della Valle alle spalle di Ravasi e Rossi. Parte dalla panchina l’ex di turno, l’attaccante Pedrabissi.

PRIMO TEMPO – Si gioca poco nei primi minuti, con tante interruzioni e poche emozioni. Superato il 10′ il Varese prova a portarsi in avanti e al 14′ Gazo di destro calcia fuori di poco dai 20 metri sull’appoggio di Otelè. Il Chieri però non si fa spaventare e al 16′ risponde con Spera che controlla bene un lancio dalle retrovie e impegna Siaulys alla parata in angolo con un destro da posizione defilata. La gara non è bella ma al 27′ il Varese troverebbe il gol con Balla sull’assist da destra di Otelè, peccato che il guardalinee segnali la posizione irregolare. Il Varese gestisce di più il pallone ma non riesce a trovare spazi nella difesa ospite, anche se nei minuti finali di tempo la pressione aumenta: al 40′ su azione d’angolo Otelè prova un tiro potente ma centrale che Finamore controlla in due tempi. Al 43′ sulla punizione dalla fascia sinistra di Capelli, l’occasione capita a Balla che prova a sfruttare l’uscita sbagliata del portiere avversario, ma il colpo di testa termina alto. L’ultima emozione del primo tempo è il tiro di Nicastri dai 20 metri preciso ma debole che non impegna più di tanto il numero uno ospite. All’intervallo le due squadre vanno così sullo 0-0.

RIPRESA – Inizia bene il Varese e al 3′ va subito a pochi centimetri dal gol: cross di Otelè da destra, Balla in area stoppa e prova il colpo di tacco mandando però sul palo. Sul prosieguo dell’azione un tiro-cross di Otelè colpisce la traversa. La pressione biancorossa si tramuta in gol all’11’ quando Giugno va via sulla destra e serve Otelè che dal cuore dell’area sigla l’1-0. Il vantaggio però dura poco: al 14′ Ravasi calcia trovando una deviazione, la palla arriva giusta per Castelletto che si coordina trovando l’angolino per l’1-1 immediato. Il Varese prova a ritornare in attacco ma il Chieri si chiude a difesa del pareggio. Mister Rossi al 30′ si gioca anche la carta Ebagua, togliendo però Otelè, uno dei più pericolosi. Nel finale i piemontesi hanno buon gioco a spezzettare la gara e far giocare poco. I biancorossi provano a lanciare lungo senza però trovare valide soluzioni e dopo 3′ di recupero la gara termina sull’1-1. Un risultato positivo per il Varese ma che non può soddisfare fino in fondo.

TABELLINO

VARESE – CHIERI 1-1 (0-0)

Marcatori: 11’ st Otelè (V), 14’ st Catelletto (C)

Varese (4-2-3-1): Siaulys; Giugno (dal 27’ st Polo), Mapelli, Parpinel, Nicastri (dal 35’ st Marcaletti); Gazo, Romeo; Otelè (dal 30’ st Ebagua), Capelli (dal 40’ st Dellavedova), Minaj; Balla. A disposizione: Lassi, Petito, Snidarcig, Scampini, Aprile. All.: Rossi.

Chieri (3-5-2): Finamore; Conrotto, Benedetto, De Letteriis; Spera, Della Valle, Abelli (dal 25’ st Zaffiro), Castelletto, Pautassi (dal 17’ st Ferrandino); Ravasi, Rossi (dal 30’ st Pedrabissi). A disposizione: Marenco, Bensassi, Ozara, Mosole, Barcellona, De Riggi. All.: Didu.

Calci d’angolo: 7-4; Ammoniti: Giugno, Romeo, Balla (V); Conrotto, Della Valle (C); Recupero 2’ + 3’.

Note: giornata di pioggia, terreno in buone condizioni.

CLASSIFICA: Gozzano, Bra 36; PDHAE 30; Folgore Caratese, Sestri Levante 29; Castellanzese, Caronnese 28; Sanremese 26; Lavagnese, Imperia, Derthona 25; Chieri 24; Legnano 22; Saluzzo 21; Arconatese, Casale 17; Vado 12; Borgosesia, Fossano 11; Varese 10.