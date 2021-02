Ezio Rossi: “Questo Varese dà l’anima, la squadra non si arrende”

Il Varese pareggia 1-1 in casa contro il Chieri. È però un altro pari che sa più di bicchiere mezzo vuoto perché il vantaggio di Otelè sembrava aprire le porte alla vittoria e invece la rete di Castelletto ha rimesso ancora una volta i bastini fra le ruote biancorosse. A fine partita mister Ezio Rossi (Foto Mattia Martegani – SRaso/VareseNews) spiega: «Nelle ultime otto gare, è almeno la settima occasione che facciamo la partita e subiamo gol nell’unico tiro in porta subito. Sono ragazzi che stanno giocando sempre, siamo alla sesta partita negli ultimi g20 giorni ed è ovvio che ci sia stanchezza. Speriamo di recuperare tutti quelli che sono fuori perché ci servono soprattutto i due attaccanti per diventare finalmente molto pericolosi»

«La mezza responsabilità sul gol c’è – prosegue l’allenatore biancorosso -, ma oggi tutti i ragazzi hanno dato l’anima. Abbiamo costretto una signora squadra a fare catenaccio nel secondo tempo. Dobbiamo avere le spalle larghe e continuare così, sicuramente i risultati ci premieranno. Non parlo più di sfortuna né di arbitro, dobbiamo andare a cercare la sorte favorevole e il risultato. Dobbiamo tirarci su il morale uno con l’altro perché oggi ho visto una squadra che non si arrende, lotta e cerca il risultato a tutti i costi».