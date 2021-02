I voti del Varese: prestazione e assist per Giugno, Siaulys in ritardo

Il Varese pareggia 1-1 contro il Chieri al termine di una gara a più riprese dominata e che invece porta nelle casse biancorosse un solo punto. Colpa di una indecisione difensiva che costa caro.

PAGELLE

SIAULYS 5: Un tiro in porta, un gol. Il portiere biancorosso sembra in ritardo sul tiro di Castelletto che non pareva irresistibile

GIUGNO 7: Conferma quanto di buono mostrato a Bra. Tanta corsa ma anche qualità, compreso un assist pregevole. Esce per crampi (Foto Mattia Martegani – SRaso/VareseNews)

MAPELLI 5,5: Tante piccole sbavature in una partita che si poteva portare a casa

PARPINEL 6: Anche lui non è troppo reattivo nell’occasione del gol subito

NICASTRI 6: Qualche cosa buona sommata a qualche errorino, prestazione però positiva

Marcaletti s.v: Pochi minuti nel finale per il suo esordio in biancorosso

GAZO 6: Solito apporto di sostanza per il centrocampo, prestazione solida ma sul campo pesante è affiorata la stanchezza

ROMEO 6: Gioca tantissimi palloni, non tutti in maniera positiva. Se non altro è sempre presente quando c’è da recuperare

OTELE’ 6,5: Un gol importante che poteva valere ben di più. Sicuramente uno dei più pericolosi tra i biancorossi

Ebagua 6: Entra per fare la lotta e trovare uno spiraglio nella difesa avversaria. Non sempre ci riesce ma aumentano i minuti

CAPELLI 6: Tante accelerazioni, a volte però va fuori giri. Si vede poco in zona gol

Dellavedova s.v.: Pochi minuti nel finale di partita

MINAJ 5,5: Parte bene ma si spegne con l’andare dei minuti. Il campo pesante non lo favorisce ma potrebbe gestire meglio un paio di palloni in attacco

BALLA 6,5: Corre per tutti. Sarebbe la punta, il punto di riferimenti in attacco, ma lo trovi anche in mediana per recuperare palloni