In Svizzera suonano 7.800 sirene d’allarme

Oggi, come avviene ogni anno il primo mercoledì di febbraio, si svolge in tutta la Svizzera la prova generale del sistema di sirene d’allarme, a cura del gruppo di gestione e coordinamento delle emergenze e delle catastrofi senza confini.

Sono ben 7.800 le sirene, fisse e mobili, che suoneranno, tutte insieme, alle 13,30.

In quest’occasione vengono testate, oltre alle sirene per dare l’allarme generale, anche quelle per dare l’allarme acqua. Alle 13,30 le sirene emettono il segnale “Allarme generale“: un suono modulato e regolare della durata di un minuto. La prova può essere ripetuta entro le 14.

Dalle 14.15 ed entro le 15, le sirene nelle regioni a valle di sbarramenti idrici emettono il segnale “Allarme acqua“: dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di 10 secondi.

Le autorità hanno avvisato da giorni i cittadini, ricordando che se il segnale di allarme generale risuona in un momento diverso da quello previsto per la prova delle sirene, significa che la popolazione potrebbe trovarsi in pericolo. In questo caso i cittadini sono invitati ad ascoltare la radio, seguire le istruzioni diramate dalle autorità ed informare i vicini.

La popolazione viene informata in anticipo sulla prova delle sirene tramite spot radiotelevisivi e comunicati stampa. Qui sotto il simpatico spot che vede protagonista… una pecora.