Da Torino al mondo: Alessio Re a Thinking Varese

Dai “caruggi” della città vecchia di Genova, tra i Palazzi dei Rolli, al waterfront di Port Louis alle Mauritius, passando per i tenimenti della Palazzina di Caccia di Stupinigi fino ad arrivare ai templi Sikh nella periferia di Lahore nel Punjab Pakistano.

Queste alcune delle esperienze che saranno raccontate nell’intervento, intitolato “Beyond Walls” di Alessio Re, Segretario Generale della Fondazione Santagata di Torino previsto per giovedì 18 di febbraio nel ciclo di conversazioni “Thinking Varese. Testimonianze di architettura”, organizzato e promosso dall’Ordine Architetti PPC Provincia di Varese.

L’appuntamento con Thinking Varese, da ormai un anno, è on line alle 18: il webinar, come sempre è gratuito e vede riconosciuti agli architetti 2 crediti formativi professionali validi per il triennio 2020 / 2022, ma è necessario registrarsi.