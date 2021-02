Torna Roberto Maroni al tavolo del centrodestra

Riunione operativa nella serata del 18 febbraio per il centrodestra varesino in vista delle elezioni amministrative.

Organizzato nello studio di Mirko Reto, oramai “nucleo operativo elettorale” del centro destra, grazie alla sua sala riunioni a prova di Covid. Ha visto per la prima volta nel 2021 (il primo incontro era stato in occasione della formalizzazione della sua candidatura, a dicembre 2020) la presenza di Roberto Maroni, dopo il malore di inizio anno

«E’ tornato in ottima forma, pronto per iniziare a lavorare per vincere, e per far tornare a splendere la provincia» ha commentato Reto.

Nella serata si è definita ufficialmente – anche davanti al candidato – la coalizione che si conferma nell’assetto già preannunciato nella scorsa riunione: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Varese ideale e Lista Civica Maroni sindaco.

Confermato che nessun altro soggetto farà parte del centro destra, mentre è stato ribadita la composizione della lista civica di sostegno a Roberto Maroni: «Solo civici veri, non fuoriusciti da partiti». ha sottolineato Reto, che segue da vicino direttamente la campagna di Maroni. Confermato quindi su tutta la linea ciò che è stato anticipato dal centrodestra varesino, che si è dimostrato molto più unito e in sintonia rispetto ad altre “piazze elettorali” varesine.

«Ci siamo fissati un altro incontro a breve – ha sottolineato infine Reto – Ma abbiamo fissato già i primi punti programmatici: si vuole lavorare sia sulla quotidianità sia sui grandi progetti per rilanciare Varese, sia a livello economico che commerciale e turistico, per tornare a splendere».