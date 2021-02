Troppe aperture fuori orario, ad Angera locale chiuso per cinque giorni

Diverse contravvenzioni contestate per tenere la serranda alzata anche fuori dagli orari consentiti.

Un atteggiamento reiterato e a tratti esuberante per rivendicare, forse, il diritto a esercitare la propria professione sebbene in contrasto con le leggi che per garantire la necessaria soglia di sicurezza nel pieno della pandemia impongono prudenza che si traduce in precisi orari.

Così nella giornata di ieri, lunedì, i carabinieri della compagnia di Gallarate assieme ai colleghi della stazione di Angera sono stati visti entrare in azione per l’ennesima visita all’esercizio pubblico: si tratta di un bar ristorante nella centralissima zona del lungolago della città che si affaccia sul Verbano.

Alla base del provvedimento vi sarebbero diverse contravvenzioni sollevate nelle scorse settimane dai militari che contestano per la maggiore l’apertura del locale ben oltre l’orario consentito.

La misura ha comportato la chiusura dell’esercizio per cinque giorni.