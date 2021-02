Un live (su facebook) con la cantante e chitarrista Roberta Finocchiaro

Giovedì 18 febbraio, alle ore 21, Roberta Finocchiaro cantante e chitarrista siciliana, si racconterà indiretta sulla pagina Facebook del Comune di Besozzo, eseguendo alcuni dei suoi brani dal vivo.

L’Anima è l’unica chiave, titolo della serata, prende spunto proprio da un’opera della cantautrice. “Arrivare al pubblico facendo respirare agli appassionati di musica, che hanno riempito negli anni i concerti organizzati a Besozzo, l’aria di un incontro dal vivo con una musicista; questo è l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Besozzo, per creare un ponte musicale, questa volta con la Sicilia” commenta l’assessore alla cultura Silvia Sartorio.

Collaboratori della serata Antonella e Marco del Musical Box, storici promotori della musica, che hanno creato il contatto con la discografica della promettente cantautrice siciliana. Roberta Finocchiaro, che proviene da una famiglia di musicisti, ha esordito nel 2016 con il primo album dal titolo Foglie di carta, dopo essere entrata a far parte dell’etichetta Tillie Records di Simona Virlinzi, sorella dello storico produttore discografico catanese Francesco Virlinzi, scopritore di Carmen Consoli.

Un primo disco dal genere pop/blues/folk, ispirato alle sonorità americane. Il suo secondo album di inediti, Something True, metteva ancora più in chiaro la sua ispirazione d’oltreoceano. Tra i suoi riferimenti da sempre c’è Bruce Springsteen. Ha pubblicato il suo terzo disco, Save Lives With The Rhytm, prodotto da Steve Jordan, già batterista di The Blues Brothers e del John Mayer Trio, co produttore del progetto Keith Richards and the X- pensive Winos e turnista di Eric Clapton.

Oltre alla Finocchiaro interverranno la produttrice Simona Virlinzi, il giornalista e critico musicale Aldo Pedron e Antonella e Marco del Musical Box. Gli spettatori potranno inviare in diretta domande e commenti ai protagonisti della serata. L’incontro, visibile anche da chi non possiede un account Facebook, collegandosi al link rimarrà caricato sulla pagina facebook del Comune di Besozzo e consultabile in qualsiasi momento successivo.