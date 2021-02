Un successo la polentata della croce rossa di Varese

Oltre 350 prenotazioni e un viavai di auto in via Dunant a Varese, nella sera di sabato 13.

Galleria fotografica Grande successo per la polentata della Croce Rossa 4 di 4

La polentata della sezione di Varese della Croce Rossa, che in quella via ha sede, è stata un grande successo.

Dopo l’iniziativa dei pizzoccheri, avvenuta a fine 2020, la “cena di beneficienza” da asporto si conferma come una formula molto apprezzata dai varesini, che sono accorsi in massa a recuperare i piatti preparati dal Gruppo Alpini di Varese, che di per sè è già una certezza gastronomica. Polenta e cinghiale, polente e spezzatino e polenta e gongorzola erano le alternative golose, che in una serata fredda come quella di sabato 13 era il menù ideale.

Molto conta però, oltre che il fondamentale buon sapore dei piatti, anche la professionalità con cui sono serviti: in contenitori riutilizzabili e quindi non “da buttar via” e corredati di una confezione di frittelle in omaggio, in un sacchetto di carta da asporto, più largo alla base, che abbiamo imparato ad apprezzare in questi lockdown.

La serata, che è stata anche occasione per un tesseramento sostenitore alla croce rossa, per molti si è conclusa anche con un “selfie” che ha provato il coinvolgimento nell’iniziativa. Tra questi, anche il sindaco, che ha scelto la Croce Rossa come menù del sabato sera per la famiglia.