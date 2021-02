Una nuova sfida nel nome di Luca Ciccioni. “Quelli che con Luca onlus”, l’associazione creata nel 2011 per ricordare il piccolo Luca, portato via a soli nove anni da una rara forma di leucemia mieloide acuta, punta sulla ricerca.

Papà Andrea, che da ormai dieci anni si batte per aiutare i bambini colpiti dalla stessa malattia che gli ha portato via il suo Luca, ha presentato il nuovo progetto di raccolta fondi, destinato alla ricerca contro la leucemia mieloide acuta infantile.

Obiettivo, raccogliere 30 mila euro per arrivare all’importante traguardo della prima pubblicazione di un articolo scientifico completo che possa fungere, da base di ricerca preclinica, per la costruzione di un percorso volto ad arrivare al letto dei nostri pazienti affetti da LMA: «In questo 2021 dobbiamo rafforzare, espandere e concludere questo primo step che ci consentirà di essere davvero concreti nel poter stendere un vero e proprio percorso scientifico di preclinica, come anticipato – spiega Andrea Ciccioni nel materiale informativo diffuso sui social e destinato alle tante persone che negli anni hanno dato una mano concreta all’associazione -. In particolare, il progetto riguarda caratterizzazione in vitro e in vivo dei profili di sicurezza ed efficacia delle cellule CIK modificate per esprimere CAR bi-specifici per le molecole CD123 e Cd33».

«Questo periodo di duro lavoro, ci consentirà anche di guardare addirittura più avanti. II nostro desiderio a anche quello di programmare un secondo passaggio che ci porterà poi davvero ad essere alle porte della clinica – chiosa Andrea Ciccioni, presidente dell’associazione da lui creata -, ma questo dipenderà da ciò che avremo come risultati di laboratorio in questi mesi e sicuramente, dal vostro impegno nel supportarci in questa fase cosi delicata e cosi epocale del nostro progetto».

A fianco dell’associazione “Quelli che con Luca onlus” c’è la Fondazione Tettamanti onlus. Per informazioni c’è il sito www.quellicheconluca.org.