Varesino ricattato per una telefonata hard: un uomo denunciato per estorsione

Una chiamata hot con una donna si è rivelata una trappola. Un cinquantacinquenne varesino si è rivolto alla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Varese per denunciare l’estorsione di cui era vittima.

Alcuni mesi fa, era stato agganciato su un social network da una fantomatica donna. La videochiamata si era spinta oltre. Ma quello che l’uomo non sapeva era di essere registrato. Le immagini hard sono diventate oggetto del ricatto: per evitarne la diffusione avrebbe dovuto sborsare un ingente quantitativo di denaro.

La vittima, dopo aver pagato , si è rivolta alle forze dell’ordine che sono risalite all’autore dell’estorsione. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese hanno individuato la carta di credito sulla quale venivano depositati i versamenti effettuati della vittima e gli account di alcuni social network utilizzati per circuire il varesino.

L’autore del sextortion, un pregiudicato residente in provincia di Foggia specializzato nel campo delle estorsioni via web, titolare della carta di credito è stato denunciato in stato di libertà dovrà rispondere de reato di estorsione.