Agesp chiede a Regione i vaccini per i propri dipendenti: “Attendiamo una risposta”

In considerazione del perdurare dell’emergenza pandemica in corso, le società del Gruppo Agesp hanno ritenuto opportuno inoltrare a Regione Lombardia una richiesta per la fornitura di vaccini anti COVID-19 finalizzata alla somministrazione al personale aziendale.

Quanto sopra tenendo conto del fatto che le società del Gruppo Agesp, sin dall’inizio attive nelle azioni atte a contenere la propagazione al virus COVID-19 – come peraltro testimoniato anche dall’ottenimento da parte di un ente certificatore esterno dell’attestazione di conformità documentale del sistema di prevenzione per il contrasto alla diffusione del virus – operano quotidianamente nell’ambito del Comune di Busto Arsizio, nonché di altri Comuni limitrofi, con l’erogazione di numerosi servizi di pubblica utilità anche di valenza sociale, nel contesto, quindi, di cittadine di medie dimensioni e densamente popolate, in un territorio attualmente consistentemente colpito dalla diffusione del virus.

La maggior parte del personale impiegato nei diversi servizi erogati, che assomma complessivamente ad un totale di quasi 300 unità, presta il proprio lavoro in attività di front office, ovvero a contatto diretto con il pubblico, in taluni casi accedendo anche alle abitazioni private, ovvero direttamente e diffusamente sui territori sopra richiamati, pertanto la somministrazione del vaccino anti COVID, oltre a contribuire sensibilmente al contrasto di propagazione del virus, consentirebbe ai dipendenti AGESP di poter svolgere le proprie prestazioni in una condizione di maggior tranquillità, garantendo in sicurezza la continuità di servizi di pubblica utilità. Attualmente si è in attesa di un riscontro da parte della Regione, che – dicono da Agesp – si confida possa essere positivo e tempestivo.