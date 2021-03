All’Isis Valceresio 170 voci per la lettura integrale della Divina commedia

In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, l’Isis Valceresio di Bisuschio ha proposto a studenti e docenti un lungo omaggio al sommo poeta.

Dal 25 al 27 marzo, ben 148 studenti e 21 docenti della scuola leggeranno integralmente la Divina commedia. All’iniziativa ha aderito naturalmente la dirigente scolastica Francesca Maria Franz, che leggerà il primo canto dell’Inferno.

Il progetto, che si chiama Centocanti@isisbisuschio, è stato coordinato da tutti i docenti di lettere dell’istituto, in un vero lavoro di squadra e di collaborazione che ha avuto come referente il professor Luca Mazzoni.

La lettura sarà suddivisa in tre giornate (una per cantica) a partire dal 25 marzo (considerato il Dantedì) per tre pomeriggi consecutivi (25, 26, 27 marzo). L’evento sarà inaugurato da una breve lezione tenuta dal professor Giuseppe Frasso, docente di Letteratura dell’Università Cattolica di Milano, sul perché leggere Dante.

Quindi inizierà la lettura integrale dell’opera: giovedì 25 marzo l’Inferno, il 26 marzo il Purgatorio e il 27 il Paradiso.

I video della registrazione della lettura del poema saranno pubblicati sul canale YouTube dell’Istituto, accessibile anche tramite il link sul sito della scuola a partire dal 25 marzo.

Con questo progetto la comunità scolastica intende contribuire alle celebrazioni già organizzate da svariate istituzioni educative e culturali in Italia e nel mondo: «L’adesione di così tanti studenti alla proposta di leggere Dante ad alta voce ha sorpreso anche i docenti che l’hanno lanciata – spiegano i coordinatori del progetto – Significa forse che Dante è straordinariamente attuale e parla ancora oggi a ciascuno di noi, anche ai ragazzi che lo sanno ascoltare e che hanno voluto “prestargli” la loro voce».