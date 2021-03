Amazon replica ai sindacati: “Aperti al confronto nelle sedi opportune”

Amazon replica ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti che hanno interrotto le trattative con Assoespressi per la contrattazione di secondo livello della filiera.

«Non è vero quanto dichiarato dal sindacato in merito al mancato confronto, tanto è vero che si sono svolti due incontri nel mese di gennaio – si legge in una nota del colosso delle vendite online -. Riguardo all’incontro svoltosi ieri con Assoespressi, ci teniamo a sottolineare che per le consegne ai clienti, Amazon Logistics si avvale di fornitori terzi».

«Perciò riteniamo che i corretti interlocutori siano i fornitori di servizi di consegna, nonché le Associazioni di Categoria che li rappresentano», chiosano dall’azienda di Seattle.