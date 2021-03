Arrestato un 60enne per spaccio nei boschi di Brinzio

I carabinieri della stazione di Cuvio e del Nucleo Radiomobile di Luino, ieri mattina, hanno arrestato un 60enne residente in provincia di Varese, sorpreso in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

In realtà i militari, durante la pattuglia tra Rancio Valcuvia e Brinzio, hanno notato due uomini con atteggiamento sospetto sostare proprio in prossimità di una curva. I due si trovavano in quel luogo proprio per acquistare dello stupefacente che in quella zona molto spesso viene ceduto da soggetti che utilizzano i boschi come piazzola di spaccio. Infatti, i carabinieri hanno perquisito l’uomo che è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente marjuana. Una volta portati presso la sua abitazione per eseguire la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati oltre 2 etti, sempre di marjuana ed un bilancino.

Dichiarato in arresto per detenzione di sostanza stupefacente, è stato posto ai domiciliari fino ad oggi, data della convalida a seguito della quale il giudice del tribunale di Varese ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma tre volte la settimana in caserma dei Carabinieri.

L’attività di contrasto allo spaccio nei boschi è continuamente monitorata dai Carabinieri delle stazioni di Cuvio e Marchirolo che periodicamente eseguono dei veri e propri blitz per contrastare il fenomeno.