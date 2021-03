Arturo Bortoluzzi: “Nessuno ha chiamato per il vaccino nè me, fragile, nè mia madre novantenne”

Mentre la campagna vaccinale sembra prendere la strada giusta, arrivano però ancora drammatiche segnalazioni da chi avrebbe tutto il diritto di essere vaccinato ma non ha ancora idea di quale sarà la sua sorte.

Una di queste arriva da un personaggio ben noto alla società civile varesina per il suo impegno ambientalista, che non è mai venuto meno da decenni. Arturo Bortoluzzi, presidente degli Amici della Terra, è – oltre che un attivista per il territorio – un esempio di “fragile”: colpito dalla sclerosi multipla, da molti anni si muove in carrozzina e assistito. In una lettera aperta ha denunciato la sua situazione, e quella di sua madre novantenne e di chi si prende cura di lui, nei confronti della vaccinazione.