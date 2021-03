Bach, Prince e l’Armenia: concerti e webinar nel programma del Puccini

La rassegna “Virtuose e virtuosi in virtuale” raddoppia e prosegue fino a maggio: il programma proposto da docenti e studenti dell’istituto Puccini ha già proposto alcuni numerosi incontri aggiuntivi rispetto al programma lanciato nel dicembre scorso (che si concludeva a Natale) e ora conferma un calendario decisamente ampio.

«Abbiamo iniziato a dicembre, all’inizio dell’anno accademico, e ora il programma proseguirà fino a maggio 2021» spiega Alberto Nones, che insieme a Irene Veneziano ha seguito il progetto della rassegna fin dall’inizio.

«La maggior parte dei concerti sono stati registrati in sala Mozart del nostro istituto: un segnale della produzione artistica che continua, punta dell’iceberg di una attività che non si è mai interrotta». Buona la partecipazione delle trasmissioni in prima visione e anche l’accesso successivo alle registrazioni: «Alcuni concerti hanno raggiunto le 1600 visualizzazioni».

Il programma “primaverile”, per così dire, integra i concerti anche con quattro appuntamenti di tono diverso, le conferenze curate dalla docente Virginia Guastella (già inaugurate il 22 febbraio). Un altro incontro-conferenza sarà invece dedicato all’Armenia, interessante contributo del Puccini al festival dedicato all’Armenia ideato a Comabbio.

Le conferenze saranno comunque alternate ai concerti, che rimangono elemento centrale di una rassegna nata per superare i limiti di esibizione dal vivo della fase pandemica, ma pensata anche «per aprire il conservatorio alla città e a un pubblico potenzialmente ampissimo».

Come ricordato anche dal direttore del Puccini, Carlo Balzaretti, la rassegna fa parte di quelle «energie nuove» che stanno animando il conservatorio. L’organizzazione dei concerti e degli incontri ha coinvolto maggiormente i docenti (anche come musicisti), mente gli allievi hanno curato anche la parte di promozione dell’iniziativa, affidata a Silvia Del Zoppo per i rapporti con la stampa, a Tomaso De Bortoli per la presenza sui social media, a Filippo Cortellari per la cura del nuovo sito istituzionale (qui).

Il programma dei prossimi incontri della rassegna musicale del Puccini di Gallarate

8 marzo appuntamento per il giorno della Donna, con Silvia Gatti, allieva del conservatorio, Lucia Foti, arpista allieva del conservatorio di Como, intervistatrice Silvia Del Zoppo

15 marzo il primo concerto dei docenti, con Andrea Ferrario, in duo con Elena Napoleone

22 marzo concerto di Agnese Nascimbene

29 marzo webinar curato da Virginai Guastella, con Emanuele Pappalardo, su composizione e tecnologia

19 aprile concerto delle classi di clarinetto

26 aprile “Musica cólta dai campi di grano: un piccolo viaggio musicale in Armenia” conferenza di Alberto Nones

3 maggio webinar curato da Virginia Guastella con Barbara Minghetti, su teatro musicale e formazione

10 maggio concerto di Samuele Paparella e Lorenzo Re

17 maggio webinar con Virginia Guastella e Carlo Boccadoro, su “Bach e Prince: vite parallele”

24 maggio concerto del pianista Fabio De Bortoli

31 maggio concerto di Cristiana Nicolini