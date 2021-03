Easyjet estende la validità dei voucher per “recuperare” voli cancellati nel 2020

Easyjet estende la validità dei voucher per i voli cancellati all’inizio della emergenza Covid. Alcuni utenti se ne sono già accorti: la scadenza è stata rinviata a fine 2021.

“Abbiamo esteso a 18 mesi la validità dei voucher che sono stati emessi lo scorso anno come conseguenza dei voli cancellati a causa delle restrizioni Covid. Ci rendiamo conto che stante l’attuale clima di incertezza i nostri passeggeri potrebbero avere bisogno di maggiore flessibilità per poter pianificare o modificare i propri programmi di viaggio e per questo abbiamo deciso di mettere in vendita con largo anticipo i voli per la primavera 2022, fino al 31 maggio del prossimo anno”.

È possibile prenotare qualsiasi volo in vendita nel momento in cui si sceglie di utilizzare il voucher, senza che si tratti necessariamente della stessa rotta. Inoltre, la data del volo scelto può anche essere successiva alla data di scadenza del voucher. Nel caso in cui anche la nuova prenotazione fosse influenzata da eventuali cambiamenti nelle restrizioni di viaggio, saranno offerte ai passeggeri ulteriori opzioni per la riprenotazione.