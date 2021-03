“Gentile Direttore, sono una bambina e sono molto arrabbiata”

Gentile Direttore,

Sono la mamma di una bambina di 9 anni. E sono un medico ospedaliero.

Le scrivo perché mi piacerebbe se potesse dar spazio al punto di vista di mia figlia in merito alla comunicazione improvvisa di ieri di chiusura delle scuole.

Non sarò certo io a discutere delle necessità di chiudere. So di che cosa stiamo parlando: in ospedale le indicazioni cambiano non solo di giorno in giorno, ma anche di ora in ora per garantire le cure indispensabili a tutti gli ammalati. Non è mai semplice, ma è necessario e noi medici, infermieri, oss, ausiliari lo capiamo e agiamo di conseguenza

Ma per I bambini è diverso. In questo anno surreale in più circostanze si sono adattati (sospensione della scuola a marzo scorso, rientro a settembre con le mascherine prima solo al banco poi sempre nella giornata, entrate e uscite scaglionate, perdita della spensieratezza nella relazione con i compagni e molto altro) in nome del contenimento dei contagi. Ma essere travolti da cambiamenti improvvisi non è per loro facile e lo vivono con disagio. E questo non mi piace.

Dovremo già interrogarci sull’impatto che questa situazione avrà nella crescita dei nostri figli di ogni età.

Sarebbe bello, nella misura in cui è possibile, evitare lo shock di notizie improvvise.

Le allego la lettera di mia figlia e la ringrazio

Eleonora