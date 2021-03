Gite virtuali al Monastero di Torba per scoprire la sua storia

Per tutto il mese di marzo 2021 il Monastero di Torba, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), nel cuore del Seprio, offrirà un palinsesto di appuntamenti online su piattaforma Zoom dedicati alle famiglie, atti da un lato a far conoscere la storia di questo monumentale complesso longobardo, parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e dall’altro a mostrare l’instancabile lavoro di scoperta degli archeologi in un interessante “dietro le quinte”.

In particolare alla scoperta della storia saranno indirizzate le sessioni dedicate agli adulti, che andranno in scena martedì 16, 23 e 30 marzo alle ore 18 e proporranno di volta in volta approfondimenti antropologici, storici e artistici. Al popolo Longobardo che tanto ha caratterizzato le vicende storiche del sito sarà dedicato l’appuntamento di martedì 16 marzo: a dieci anni dall’iscrizione del complesso monastico nella lista dei beni Unesco, la lezione permetterà di conoscere da vicino la popolazione germanica che ha cambiato la storia di Castelseprio e Torba. I ritrovamenti dei resti ossei emersi nei più recenti scavi archeologici saranno invece i protagonisti dell’appuntamento di martedì 23 marzo, insieme alle analisi antropologiche che ne sono scaturite, raccontati direttamente dalla voce di un antropologo professionista. Infine, martedì 30 marzo verrà proposto uno speciale percorso tra i colori dell’arte, della spiritualità e della moda medievali, con un occhio alla loro simbologia e al confronto con la percezione dell’occhio contemporaneo.

Ai bambini dai 7 anni in su saranno invece dedicati gli appuntamenti di sabato 20, mercoledì 24 e sabato 27 marzo alle ore 16.30. Si comincerà sabato 20 marzo con “Il mestiere dell’archeologo”, incontro condotto da un archeologo professionista che illustrerà ai piccoli partecipanti come si conducono gli scavi insieme ai materiali e agli strumenti necessari. Tra stratigrafie, reperti e casi di studio reali, ciascuno potrà seguire tutte le fasi del lavoro, oltre a porre quesiti allo studioso su ogni curiosità. Alla vita dei nostri antenati con “Le ossa raccontano” sarà invece dedicato l’incontro di mercoledì 24 marzo, volto a introdurre le giovani menti alle scienze antropologiche, mentre per il pomeriggio di sabato 27 marzo torna protagonista l’arte e la simbologia dei colori nel Medioevo, con la guida di uno storico dell’arte. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

Modalità di partecipazione:

Cantieri Digitali si svolgerà sulla piattaforma ZOOM. La chiusura delle vendite avverrà 24 ore prima dell’evento. Il link per la partecipazione al webinar sarà inviato nella giornata stessa dell’incontro.

Giorni e orari:

Incontri per adulti: martedì 16, 23 e 30 marzo alle ore 18; gli incontri avranno una durata di circa 60 minuti.

Incontri per bambini: sabato 20, mercoledì 24 e sabato 27 marzo alle ore 16.30

Gli incontri avranno una durata di circa 75 minuti.

Biglietti:

Adulti: Intero 10 €; Iscritti FAI 5.

Per l’attivazione del corso saranno richiesti un minimo di 10 partecipanti

Bambini dai 7 anni: Intero 8 €; Iscritti FAI 5.

Per l’attivazione del corso saranno accettati un minimo di 10 partecipanti e un massimo di 20 .

Per partecipare scrivere a faitorba@fondoambiente.it

Per informazioni: 328 8377206; faitorba@fondoambiente.it;

Per ulteriori informazioni sul FAI: www.monasteroditorba.it