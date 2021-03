Graziano Uliani, direttore artistico del Porretta Soul Festival, in diretta streaming per Solevoci Sunday Live

Torna puntuale anche questa domenica Solevoci Sunday Live, il format di dirette streaming per approfondire tematiche legate al canto e alla musica vocale. Nelle ultime settimane è stato presentato il “dietro le quinte” del Solevoci Festival, la nota kermesse estiva varesina. Dopo due serate dedicate a “InCanto a Varese” (rivedi la diretta) e al “Solevoci Contest” (rivedi la diretta), è il turno di Varese Gospel&Soul.

OSPITI DI ECCEZIONE ALLA DIRETTA LIVE

Ospiti di eccezione per la diretta live di presentazione del Varese Gospel&Soul. Un nome per tutti, Graziano Uliani, fondatore e direttore artistico del Porretta Soul Festival, la manifestazione italiana più famosa – e più antica (nasce nel 1987 a Porretta Terme ndr) – legata alla musica soul. Uliani sarà anche il “padrino” dell’edizione 2021 di Varese Gospel&Soul. Durante la serata interverranno anche Michele Manzotti, musicologo e giornalista, specializzato in musica soul&blues, direttore della testata “Il Popolo del Blues” e Alex Negro, fondatore e direttore del Sunshine Gospel Choir di Torino, nonché riconosciuto e stimato insegnante di musica afroamericana in Italia e all’estero.

PER ACCEDERE ALLA DIRETTA STREAMING DI SOLEVOCI SUNDAY LIVE

Appuntamento per tutti domenica 7 marzo alle ore 21, in diretta live sui canali social di Solevoci. Per partecipare sarà possibile scegliere la piattaforma a cui collegarsi: Clubhouse, le pagine facebook di Dovesicanta.it e di Solevoci, il canale Youtube “Solevoci Official”, oltre ai profili Instagram e Linkedin di Solevoci.

Durante la diretta sarà possibile “entrare nella stanza” per interagire con i relatori, con domande e interventi.

ARRIVA IL SOUL A VARESE

E’ dal 1999 che il Varese Gospel Festival, in collaborazione con il Comune di Varese, presenta cori gospel nazionali ed internazionali, permettendo così agli amanti della musica gospel di conoscere ed ascoltare artisti eccezionali. Un evento in grado di richiamare un grande pubblico di appassionati da tutta Italia e rendere per qualche giorno Varese la capitale di questo strepitoso genere. Nei 22 anni di Varese Gospel Festival, il team organizzativo di Solevoci si è distinto, portando l’evento ad essere valutato come uno dei più importanti appuntamenti Gospel Europei, ospitando in totale 90 cori gospel provenienti da tutto il mondo, oltre a workshop e masterlcass.

La novità di quest’anno, per la XXII edizione, è l’apertura del festival alla musica soul, diventando così Varese Gospel&Soul.

LE DATE DEL SOLEVOCI FESTIVAL DA SEGNARE IN AGENDA

Ricordiamo le date per l’edizione 2021 del Solevoci Festival. Il Solevoci A Cappella International Contest si terrà a Varese dal 25 al 27 giugno: si tratta del concorso internazionale per gruppi vocali e cori pop, gospel e Jazz che si tiene ogni anno nella programmazione di Solevoci Festival. La giuria è internazionale e di altissimo livello: quest’anno sarà composta da Deke Sharon, Federica Basile e Ciro Caravano.

InCanto a Varese 2021 è in programma dal 15 al 20 giugno con una serie di concerti e workhop dedicati alla musica corale, con l’intento di favorire l’incontro di culture e generi musicali diversi tra loro.

Varese Gospel&Soul, la sezione del Solevoci Festival dedicata alla musica gospel&soul è in agenda per il weekend del 16-18 luglio.