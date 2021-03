Il Comitato per l’Ondoli: “Ci piacerebbe conoscere i piani a lungo termine per il nostro ospedale”

ATS e da Regione Lombardia, in occasione della visita effettuata venerdì 12 marzo 2021. A rigore di quanto dettato dal Legislatore Regionale con L.R n. 23/2015 sarebbe molto interessante conoscere le linee guida che si intendono adottare nel medio e lungo periodo per il nostro ospedale cittadino“. È quanto sottolinea il Comitato spontaneo permanente per l’Ospedale Ondoli di Angera in una nota.

“Ci riferiamo in particolare all’approvazione del Piano di organizzazione aziendale strategica che è proprio quello strumento di programmazione con cui le ATS e ASST definiscono il proprio assetto organizzativo e le loro modalità di funzionamento, in attuazione degli obiettivi regionali”.

“Anche se non vi sono norme specifiche di solito questo importante documento dovrebbe essere deliberato da Regione Lombardia il 31 dicembre di ogni anno.

Riteniamo e allo stesso tempo siamo consapevoli della grave crisi sanitaria in atto ma, crediamo sia anche un diritto conoscere le volontà di rilancio dell’ospedale di Angera e, l’occasione di presentare il P.O.A.S andrebbe proprio in questa direzione. Questo Comitato è pertanto disponibile a collaborare in tal senso nel solo e unico interesse di salvaguardare l’ospedale di Angera”.