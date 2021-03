Incendio alla chiesa di Bolladello, intervengono i vigili del fuoco

È stato il sagrestano a lanciare l’allarme per del fumo all’interno della chiesa di Bolladello di Cairate.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio/Gallarate sono intervenuti nella serata di lunedì 15 marzo verso le 20.30 per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in un angolo della chiesa.

Sono andati in fuoco libri, riviste e le fiamme hanno raggiunto anche dei mobili. I vigili del fuoco sono intervenuti in tempo per spegnere il rogo prima che si espandesse, nonostante la grande quantità di fumo che ha riempito l’edificio religioso.