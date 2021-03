La Futura non si fa sorprendere e allunga in testa alla classifica

Il rischio “testacoda” si è palesato al PalaSanLuigi, ma alla fine la Futura Volley Giovani ha saputo rimettersi in carreggiata e conquistare altri tre punti importanti: le biancorosse battono 3-1 Montecchio e consolidano il loro primato in testa alla Pool Salvezza di Serie A2, anche viste le sconfitte di Ravenna e Martignacco, le due più immediate inseguitrici.

Sul campo di casa di Busto Arsizio, le Cocche rischiano lo scivolone contro il fanalino di coda Ipag Sorelle Ramonda: le vicentine, determinate a muovere la classifica, si prendono il primo set ai vantaggi e – una volta sotto 2-1 nel computo dei set – vanno vicine a mettere le mani sul quarto parziale. Avanti 3-12 però le ospiti vengono rimontate da una Futura capace di accedere il turbo al momento giusto: parziale di 14-5 per impattare a quota 17 e gran finale che dà alle bustocche il 25-20 e il 3-1 conclusivo.

Per la squadra di Lucchini, spicca la prova di Michieletto autrice di 21 punti, buon viatico anche per la prossima trasferta che vedrà le biancorosse opposte alle friulane di Martignacco, squadra che è la terza forza del girone e quindi un’avversaria diretta per il primo posto che concede un accesso ai playoff.

«Queste sono sempre le partite più difficili – racconta la stessa schiacciatrice, MVP della gara – Abbiamo dovuto dettare noi il ritmo con alti e bassi; quel che conta è stato portare a casa i tre punti, anche grazie ad un ultimo set con un recupero mai fatto prima. È un campionato strano ma abbiamo assimilato l’amarezza del post Pinerolo e ora stiamo iniziando a costruire un buon margine».

Coach Matteo Lucchini aggiunge: «Avevo detto quanto la classifica di Montecchio sia bugiarda; abbiamo dovuto sistemare e adattare il nostro gioco alle situazioni che in settimana si verificano in allenamento, il bicchiere è mezzo pieno anche per i risultati dagli altri campi. È ancora lunga, ma questa vittoria ci dà morale».

Futura Volley Giovani Busto A. – Ipag S.lle Ramonda Montecchio 3-1

(28-30, 25-21, 25-22, 25-20) FVG Busto A.: Veneriano 9, Nicolini ne, Michieletto 21, Badini ne, Vecerina ne, Latham 12, A.Lualdi 3, Frigo 5, G.Lualdi 5, Sormani, Carletti 12, Garzonio (L), Zingaro 7. All. Lucchini.

Note Busto. Battuta: errate 8, ace 9. Ricezione: 65% positiva, 37% perfetta, errori 5. Attacco: 39% positività, errori 11, murati 9. Muri: 5.

Montecchio: Bovo 8, Battista 21, Monaco (L), Canton, Mangani ne, Covino 15, Scacchetti 1, Imperiali ne, Bartolini 15, Brandi, Rosso ne, Cagnin 8. All. Fangareggi.

Note Montecchio. Battuta: errate 11, ace 5. Ricezione: 42% positiva, 23% perfetta, errori 9. Attacco: 38% positività, errori 16, murati 5. Muri: 9.

CLASSIFICA: FVG BUSTO A. 32; Ravenna** 26; Martignacco**, Olbia 24; Cus Torino 20; Club Italia* 19; Talmassons*** 15; Montale** 6; Montecchio** 3.