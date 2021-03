La “signora delle comete” al Dalla Chiesa di Sesto Calende

L’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende si proietta verso orizzonti spaziali, con uno speciale incontro in streaming con ospite Amalia Ercoli-Finzi, la prima donna – gallaratese – in Italia a laurearsi in Ingegneria Aeronautica e ideatrice della trivella a bordo della sonda Rosetta.

Domani, mercoledì 3 marzo, nel mese dedicato alle donne, l’istituto attiverà nuovamente il Dalla Chiesa Channel, contenitore utilizzato per le trasmissioni dell’Istituto ad opera degli studenti guidati e diretti dal gruppo di docenti fondatori dell’iniziativa e supportanti la stessa.

Un vero e proprio canale web in streaming, un luogo di condivisione e confronto con l’intera comunità didattica e il territorio, nato nell’ottica di realizzare una scuola diffusa che ha preso vita nell’anno scolastico 2019/2020 da un’idea del Team Digitale, con il coinvolgimento di numerosi esperti esterni e associazioni. Nel corso di questi due anni scolastici sono andate in onda online, con cadenza settimanale, ben 28 “puntate” dedicate a diversi temi: dall’economia allo sport, dalla letteratura e la storia alla scienza, il tutto con spazio particolare per alcuni avvenimenti di carattere nazionale.

Per il nuovo appuntamento del 3 marzo, ore 18, gli studenti sestesi saranno attori e spettatori allo stesso tempo, poiché alcuni di loro intervisteranno un personaggio di grande rilievo: la professoressa Finzi parlerà infatti della missione Rosetta che ha portato una sonda spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea, nel 2014, ad atterrare nel cuore di una cometa dopo un viaggio durato 10 anni (sotto il link per assistere via YouTube)

«Non riusciamo ad immaginare migliore occasione e miglior soggetto per inaugurare una serie assai articolata di trasmissioni che durante il mese di marzo, ogni mercoledì tra le 18 e le 19, (laddove non siano previste puntate speciali o serali) riguarderanno ancora le donne, intorno alla data cruciale dell’8, che ne sancisce la festa, ma che non rappresenterà l’unico appuntamento in tema» spiegano i docenti e gli organizzatori dell’incontro.

La Signora delle Comete, come il Dalla Chiesa ha voluto affettuosamente chiamare Amalia Ercoli Finzi, sarà dunque “la portavoce di un messaggio di forza, indipendenza, coraggio, intelligenza e profondità a cui gli studenti sicuramente si allineeranno nei successivi appuntamenti, recependone il testimone”.