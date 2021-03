Lady Gaga e Al Pacino attesi sul Lago di Como e a Milano

Un cast stellare è atteso sulle rive del Lago di Como e a Milano. Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver e Jeremy Irons sono attesi a Tremezzina, a Villa Balbiano (in molti la ricordano come la location del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack) dove si terranno le riprese dell’ultimo film di Ridley Scoot, “La vedova nera”.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, le riprese dovrebbero iniziare a metà marzo, il 17, per durare almeno una settimana con tutto il cast al completo.

La troupe ora si trova a Roma ed è arrivata in Italia alla metà di febbraio. Si sposterà poi a Milano dove verranno girate alcune scene nel quadrilatero della moda, nelle vie centrali e in Piazza Duomo. Infine, il cast arriverà sul Lago di Como. Qui il set sembra che verrà allestito in piazza della Magnolia a Mezzegra e a Villa Balbiano, sontuosa dimora al confine tra Ossuccio e Campo di Lenno.

Il tutto sarà ovviamente blindatissimo e probabilmente i fan di Lady Gaga resteranno delusi. A Roma si sono appostati davanti all’hotel dove soggiorna la cantante, creando assembramenti, ovviamente vietati, e si parla di un imponente servizio d’ordine.

Il film di Ridley Scoot riguarda l’assassinio di Maurizio Gucci, nipote del fondatore della storica azienda che ha fatto la storia nel settore della moda, Guccio Gucci. Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, la “vedova nera” condannata a 26 anni di reclusione come mandante dell’assassinio del marito.