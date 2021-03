Legnano Knights – Gallarate apre il campionato di serie C Gold

Legnano Knights – Basketball Gallarate. Subito un derby apre il campionato di basket serie C Gold. Appuntamento al PalaBorsani sabato 6 marzo, alle 17. Gara a porte chiuse, per i protocolli anticontagio.

C’è aria di grande attesa in casa legnanese. Il ritorno sul parquet che ha visto i Knights disputare magiche stagioni di A2 ha creato una profonda eccitazione. La voglia di far bene è enorme: «L’aria del derby è ideale per riprendere a giocare – commenta il dg Maurizio Basilico – . Ci serve anche per vivere qualche ora lontani dai pensieri che ogni giorno ci creano preoccupazioni e tensioni per la diffusione del virus. Mi auguro che la stagione possa andare avanti e concludersi regolarmente. Fermarci di nuovo sarebbe una disastro. Il movimento è ripartito e siamo tutti felici».

«Lo staff tecnico ha preparato tutto per bene. Non sarà una stagione di 10 mesi. Quindi, hanno dovuto riprogrammare il lavoro per un periodo di 3-4 mesi. Adesso, siamo ansiosi di vedere i risultati di questo impegno. Giocheremo a porte chiuse, tuttavia il messaggio che arriva è identico a quello che sarebbe stato in un periodo normale: sostenitori, sportivi seguiteci con l’affetto di sempre anche… a distanza», conclude Basilico.

«Non siamo ancora al top – dice dalla parte gallaratese capitan Ciardiello – siamo una squadra che vive sul ritmo e sull’intensità, per cui ci esprimeremo al massimo quando fisicamente saremo brillanti. Legnano è una squadra di alto livello con giocatori esperti che hanno giocato per anni ai piani superiori: è sicuramente la favorita del girone con un gruppo costruito per vincere. Ora pero l’importante è riportare entusiasmo alla BBG Family dopo un periodo difficilissimo».

Coach Baroggi gli fa eco: «Inutile nasconderlo, Legnano è una delle favorite insieme a Saronno e Gazzada per la vittoria del girone. Molto ben costruita, ha un mix di esperienza e gioventù ed è molto ben allenata da coach Saini e i suoi assistenti. Sarà una partita difficilissima, ma non ci nascondiamo e cercheremo di impensierire una sicura candidata alla vittoria finale».

Arbitrano Antonio Marenna di Gorla Minore e Stefano Nespoli di Carate Brianza

Le gare in programma sabato 6 marzo: Legnano Basket Knights – Basketball Gallarate; Robur Saronno – Milano 3 Basiglio; Battaglia Mortara – Varese Academy; ASD Valceresio – Basketball 7Laghi Gazzada